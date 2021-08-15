تسجيل 620 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد، تسجيل 36 الف و736 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و425 الاف و821 إصابة من ضمنها سبعة الاف و323 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 620 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 97 الفا و 828شخصا.

وتعافى 3 ملايين و728الاف و940شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و177الفا و565 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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