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١٥‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٣:٠٥ م

وزارة الصحة:

تسجيل 620 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 620 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تم تسجيل 620 وفاة جديدة الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز اجمالي عدد الوفيات في ايران 97 الفا و828شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم منذ ظهر أمس السبت لغاية ظهر اليوم الاحد، تسجيل 36 الف و736 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 ليرتفع عدد المصابين بالفيروس اربعة ملايين و425 الاف و821 إصابة من ضمنها سبعة الاف و323 شخصا في حالة حرجة و يخضعون للعناية المركزة.

وبعد وفاة 620 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفع اجمالي عدد الوفيات الى 97 الفا و 828شخصا.

وتعافى 3 ملايين و728الاف و940شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الان.

واوضح تقرير الصحة بان تم لغاية الان اجراء 27 مليونا و177الفا و565 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

/انتهى/

رمز الخبر 1917005
https://ar.mehrnews.com/news/1917005/

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