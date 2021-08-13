تسجيل نحو 40 ألف إصابة و 527 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الجمعة 13 آب/أغسطس)، عن تسجيل 39 الفا و119 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 4 ملايين و359 الفا و385 شخصا.

وأضافت أن 4 آلاف و707 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 7 آلاف و154شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ 3 ملايين و674 الفا و529 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 26 مليونا و984 الفا و630 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 14 مليونا و445 الفا و642 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 3 ملايين و 610 ألفا و775 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 18 مليونا و56 الفا و417 جرعة.

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