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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٥٥ ص

قبيل توجهه الى العراق؛

أمير عبد اللهيان: طهران ترحب بأية مبادرة اقليمية تقدمها بغداد

أمير عبد اللهيان: طهران ترحب بأية مبادرة اقليمية تقدمها بغداد

أكد وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان ان بلاده ترحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد أمير عبد اللهيان في تصريح له قبل مغادرته ايران متوجها الى العراق على أن طهران ترحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون وتشارك فيها دول المنطقة.

ونوه أمير عبد اللهيان الى أن ايران كانت تتطلع الى دعوة سورية للمشاركة في مؤتمر بغداد باعتبارها احدى دول الجوار العراق المهمة، وقال: مما لاشك فيه اننا نتشاور وعلى اتصال دائم مع القيادة سورية فيما يتعلق بتنمية المنطقة والأمن المستديم فيها.

وأضاف، سنجري مشاورات مباشرة مع سورية فيما يتعلق بمؤتمر بغداد والتأكيد على دور المنطقة المهم في أية مبادرة اقليمية.

/انتهى/

رمز الخبر 1917326
https://ar.mehrnews.com/news/1917326/

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