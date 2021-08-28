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٢٨‏/٠٨‏/٢٠٢١, ٨:٥٢ م

بعد الاجتماع الأول لرؤساء السلطات الثلاث؛

رئيسي: مواجهة جائحة كورونا تستدعي تعاون مؤسسات وسلطات الدولة

رئيسي: مواجهة جائحة كورونا تستدعي تعاون مؤسسات وسلطات الدولة

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي انه يجب على كل المعنيين بالثورة الإسلامية والنظام، أن يستعدوا للعب دور مهم في شؤون البلاد، بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر السياسية.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي قال في كلمة له بعد الاجتماع الأول لرؤساء السلطات الثلاث في الحكومة الثالثة عشرة: إصلاح الميزانية هي المسئلة التي تطرقنا اليها في بداية جلستنا لليوم ويجب متابعتها بمساعدة مجلس الشورى الإسلامي لتوفير الطمئنية للبلاد.

وأضاف: "أي تطور في البلاد يعتمد على وحدة كافة قوى الثورة الإسلامية، وعلى كل من يهتم بالثورة الإسلامية والنظام على اختلاف وجهات النظر السياسية أن يهيئوا أنفسهم للعب دور مهم في شؤون البلاد".

وقال الرئيس الإيراني: "هذا الاجتماع كان لقاءً جيداً من أجل حل المشاكل، وقد طرح خلاله قضايا من أجل التنسيق بين السلطات في المسائل التي يمكن أن تكون فعالة ومؤثرة في البلاد، كما تتطلب مشاكل كورونا تعاون جميع مؤسسات الدولة"./انتهى/

رمز الخبر 1917364
https://ar.mehrnews.com/news/1917364/

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