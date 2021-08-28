رئيسي: مواجهة جائحة كورونا تستدعي تعاون مؤسسات وسلطات الدولة

وأفادت وكالة مهرللأنباء، أن الرئيس الايراني حجة الإسلام السيد إبراهيم رئيسي قال في كلمة له بعد الاجتماع الأول لرؤساء السلطات الثلاث في الحكومة الثالثة عشرة: إصلاح الميزانية هي المسئلة التي تطرقنا اليها في بداية جلستنا لليوم ويجب متابعتها بمساعدة مجلس الشورى الإسلامي لتوفير الطمئنية للبلاد.

وأضاف: "أي تطور في البلاد يعتمد على وحدة كافة قوى الثورة الإسلامية، وعلى كل من يهتم بالثورة الإسلامية والنظام على اختلاف وجهات النظر السياسية أن يهيئوا أنفسهم للعب دور مهم في شؤون البلاد".

وقال الرئيس الإيراني: "هذا الاجتماع كان لقاءً جيداً من أجل حل المشاكل، وقد طرح خلاله قضايا من أجل التنسيق بين السلطات في المسائل التي يمكن أن تكون فعالة ومؤثرة في البلاد، كما تتطلب مشاكل كورونا تعاون جميع مؤسسات الدولة"./انتهى/