الألعاب البارالمبية للمعاقين.. بعثة إيران تحصد ميدالية ذهبية في رفع الأثقال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه فاز مختاري بالميدالية الفضية برمي 8 أمتار و 48 سم في اطار منافسات ألعاب القوى الاولمبية للمعاقين 2020 المقامة في طوكيو وفي سباق رفع الأثقال 57 الذي يقام على ملعب طوكيو الأولمبي.

وتمكن ألفين أستانوف من أذربيجان من احراز المركز الاول برمي 8 أمتار و 77 سم ورفع الرقم القياسي للألعاب البارالمبية بمقدار 5 سم. كما فاز التشيكي ألس كيسي باللقب الثالث بثمانية أمتار و 25 سنتيمتراً.

وكان ماورو ديكسوس من المكسيك سجل الرقم القياسي للألعاب البارالمبية بطول 8 أمتار و 72 سم ، لكن ألفين أستانوف رفع الرقم القياسي بمقدار 5 سنتيمترات اليوم وسجله باسمه.

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