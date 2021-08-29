أمير حاتمي: حققنا انجازات جيدة في مجال الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عزى وزير الدفاع الايراني السابق العميد أمير حاتمي خلال الحفل التعريفي للوزير الجديد للدفاع أمير محمد رضا قرائي أشتياني، والذي أقيم صباح اليوم بمقر الإمام علي في حي الإمام الخميني أيام عزاء ابا عبدالله الحسين ( ع) وقال إن أقرب طريق إلى الله طريق الإمام الحسين (ع)، فنسأل الله تعالى ليزيد حبه في قلوبنا كل يوم.

وناقش خلال المؤتمر التقدم والإجراءات التي قامت بها وزارة الدفاع في السنوات الأخيرة. وأضاف تم إنجاز أكثر من 300 عمل جديد في مجال القتال البري، وكذلك في مجال الصواريخ والطائرات الباليستية والجوية كما حدثت أشياء جيدة جدًا في المجالات البحرية والإلكترونية والرادار والتخزين والطائرات المسيرة.

وفي إشارة إلى تصدير المعدات الدفاعية قال وزير الدفاع السابق لقد حققنا نجاحًا جيدًا جدًا في هذا المجال أيضًا في عام 2020، كما قمنا بتصدير أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2019، بينما بذل الأعداء قصارى جهدهم لتقييدنا.

قال أمير حاتمي اليوم طائراتنا المسيرة لها العديد من المعجبين وتستخدم في دول مختلفة.

واعتبر التقدم الذي أحرزته وزارة الدفاع بالغ الأهمية وقال: "لحسن الحظ حققنا نجاحا كبيرا في هذه السنوات.

وأشار وزير الدفاع السابق إلى خدمات وإجراءات وزارة الدفاع في مجال الصحة وجائحة كورونا و الانجازات التي حصلت عليها وزارة الدفاع لإنتاح لقاح فخرا وتلبية حاجات البلاد.

/انتهى/