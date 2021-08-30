قوات المدفعية الايرانية حققت تقدماً كبيراً في مجال اصابة الاهداف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد المجموعة الرابعة والاربعين في مدفعية القوات البرية للجيش الايراني، امير سياوش ميهن دوست، قال في اشارة إلى التقدم الملحوظ في مجال المدفعية: "نستخدم الاسلوب التقليدي لرصد اهداف المدفعية ونقوم بالاستفادة من قدرات الطائرات بدون طيار والمروحية".

وأضاف: "في مجال تحديث نظام المدفعية ونقطة الاستهداف قمنا بتحديثات تكنولوجية ونستخدم الذخائر والصواريخ دقيقة الاستهداف والتي اجتازت مرحلة الاختبار بشكل ناجح".

وأضاف قائد مجموعة المدفعية ال44 بالجيش: "اليوم وصلت مدافعنا ذاتية الحركة عيار 150 ملم، والتي يتم إنتاجها محلياً، إلى مرحلة عالية الدقة وقادرة على إصابة أهداف في أي نقطة ما".

وأكد أمير ميهن دوست على أهمية دور المدفعية في خلق قوة ردع بالقول: الجيش الذي ليس لديه مدفعية ليس لديه قبضة حديدية ضد العدو ومحكوم عليه بالهزيمة أمام العدو./انتهى/