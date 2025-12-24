العامري: قرار نزع السلاح عراقي ومهمة القوى السياسية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العامري في تصريح صحفي، إن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية ومن يطالب بحلهِ نقول له احترم نفسك"، موضوع نزع السلاح من الفصائل المسلحة "قراراً عراقياً، ونرفض أن يكون أجنبياً".

وأضاف أن "المرجعية تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة، ونحن نؤمن بذلك، وكان شرطنا هو أن يتم ذلك بعد انهاء مهمة التحالف الدولي" في العراق"، لافتاً الى أن "على التحالف الدولي أن ينهي مهمته في العراق بوضوح".

وأشار العامري إلى أن "التحالف الدولي، قال، إنهم "سينهون مهمتهم في أيلول 2025 ونحن في نهاية السنة، ولازال التحالف الدولي موجود، لذا عليهم الالتزام بانهاء مهمة التحالف الدولي في العراق".

وشدد على أن "مهمتنا هي حصر السلاح بيد الدولة، ولن نقبل بتدخل أي دولة بهذا الأمر، وهي مهمة القوى السياسية العراقية"، لافتا إلى أن" والمرجعية أكدت على هذا الموضوع، وعلى هذه الأساس سيتعاون الجميع مع الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة".

