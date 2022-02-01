المرجع آیة الله العظمی صافي الكلبايكاني في ذمة الله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه کان سماحته من أبرز أساتذة تدريس البحث الخارج في الفقه والأصول في مدينة قم وأحد طلاب آية الله البروجردي البارزين، وكان عضواً في لجنة استفتائه، وألّف كتاب منتخب الأثر حول الإمام الثاني عشر بتوصية من أستاذه.

تولّى مناصب سياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منها: العضوية في مجلس خبراء الدستور، وأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور وأمينه العام، كما ألّف العديد من الكتب يصل عددها إلى 80 عنواناً في اللغة الفارسية والعربية، حصل بعضها على جائزة كتاب العام للولاية وكتاب العام للمهدوية، ومن ضمن مؤلفاته "اوقات الصلوات" و"بيان الاصول" و"ثلاث رسائل فقهية".

وكانت ولادة هذا المرجع الكبير عام 1919 في مدينة كلبايكان بمحافظة اصفهان وسط ايران، توفي اثر نوبة قلبية منتصف يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 م عن عمر يناهز 103 أعوام قضاها في خدمة الدين والعلم.

/انتهی/