هزة أرضية بقوة 4 ريختر تضرب جنوب ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مركز رصد الزلازل بالمؤسسة الجيوفيزيائي التابعة لجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة 8 و42 دقائق و 12 ثانية صباح اليوم الثلاثاء حسب التوقيت المحلي (+3.5 تغ) على بعد 22 كم من مدينة فين شمال بندرعباس مركز محافظة هرمزكان .

واشار الى ان مركز الزلزال على عمق 19 كم تحت سطح الارض، ويبعد عن بندر عباس مركز المحافظة 44 كلم.

ولم تذكر التقارير الواقعة وقوع خسائر بشرية او مادية جراء هذا الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب قبل أمس الاول الاحد مدينة لافت بمحافظة هرمزكان، ما ادى الى اصابة نحو 100 آخرين وتصدع جدران المنازل في قرى المنطقة.

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