الرئيس الايراني يعزي بوفاة آیة الله "عبد الامیر قبلان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية الايرانية، ان الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، ارسل برقية تعزية بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، آیة الله عبدالامیر قبلان.

وجاء في رسالة الرئيس الايراني: إن خدمات آية الله قبلان الجديرة بالتقدير للاسلام، ووحدة المسلمين، ووحدة الشعب اللبناني، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف، هي جزء مهم من السجل المشرق والمجيد لهذا العالم الحكيم.

وختم رسالته بالقول أتقدم بأحر التعازي بوفاة هذا العالم العظيم للبنان حكومة وشعبا والمقاومة الاسلامية، خاصة للسيد حسن نصرالله والسيد نبيه بري ولعائلته، وأسأل الله الرحمة والغفران لروحه الطاهرة./انتهى/