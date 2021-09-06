  1. إيران
  2. السياسة
٠٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٤٤ م

في رسالة؛

الرئيس الايراني يعزي بوفاة آیة الله "عبد الامیر قبلان"

الرئيس الايراني يعزي بوفاة آیة الله "عبد الامیر قبلان"

ارسل الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي برقية تعزية بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، آیة الله عبدالامیر قبلان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية الايرانية، ان الرئيس الايراني، ابراهيم رئيسي، ارسل برقية تعزية بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، آیة الله عبدالامیر قبلان.

وجاء في رسالة الرئيس الايراني: إن خدمات آية الله قبلان الجديرة بالتقدير للاسلام، ووحدة المسلمين، ووحدة الشعب اللبناني، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف، هي جزء مهم من السجل المشرق والمجيد لهذا العالم الحكيم.

وختم رسالته بالقول أتقدم بأحر التعازي بوفاة هذا العالم العظيم للبنان حكومة وشعبا والمقاومة الاسلامية، خاصة للسيد حسن نصرالله والسيد نبيه بري ولعائلته، وأسأل الله الرحمة والغفران لروحه الطاهرة./انتهى/

رمز الخبر 1917686
https://ar.mehrnews.com/news/1917686/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 10 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات