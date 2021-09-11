قائد الثورة يعزي بوفاة الحاج حيدر رحيم بور أزغدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بعث برقية تعزية في وفاة الحاج حيدر رحيم بور أزغدي.

وجاء في نص الرسالة كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة السيد حسن رحيم بورأزغدي العالم المفكر دامة بقائه

اتقدم بالتعازي بمناسبة وفاة الوالد الفقيد المرحوم السيد الحاج حيدر رحيم بور رحمه الله لكم ولوالدتكم وجميع الاهل ولكل الأصدقاء.

سنوات عديدة من الجهود المخلصة للوالد الكريم تعبر عن الحماس الديني و رغبته في تحقيق الاحكام والمعارف الاسلامية التي كانت تملء جزءًا مهمًا من حياة المرحوم وسيكون هذا سببًا لرضا الله سبحانه وتعالى و نزول الرحمة الإلهية وعلو درجاته في الآخرة بإذن الله.

ونسأل الله سبحانه وتعالى استمرار توفيقاتكم ان شاء الله.

/انتهى/