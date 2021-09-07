ولايتي يعزي برحيل العلامة عبد الأمير قبلان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ولايتي كتب في رسالة العزاء التي بعثها بالمناسبة: إن هذا العالم الإسلامي الكبير الذي سُعدت بالعمل الوثيق مع سماحته لفترة طويلة، قضى عمره الشريف في سبيل الترويج لتعاليم الإسلام السامية ومدرسة اهل البيت (عليهم السلام)، ودعم المقاومة والنضال ضد مؤامرات الكيان الصهيوني الغاصب وتحرير القدس الشريف والدفاع عن مبادئ الشعب الفلسطيني المظلوم، وقدم في هذا السياق خدمات قيمة وخالدة.

وتقدم الأمين العام لمجمع الصحوة الإسلامية، بالعزاء والمواساة في رحيل هذه الشخصية العلمية البارزة، إلى الإمام المنتظر (عج) والحوزات العلمية والأمين العام لحزب الله والمجلس الشيعي الأعلى في لبنان، والحكومة والشعب اللبنانيين، لاسيما أسرة المغفور له؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمده في واسع رحمته./انتهى/