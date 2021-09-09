احمد نادري يؤكد على ضرورة رفع الحظر الامريكي الاحادي الجانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "أحمد نادري" رئيس مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي قال خلال لقائه رئيس البرلمان السويسري الى تأثير العقوبات الأمريكية الجائرة على صحة وسلامة الإيرانيين في ظل انتشار وباء كورونا، وقال ان تعزيز العلاقات بين إيران وسويسرا له دور كبير في تطوير العلاقات بين البلدين مشددا على ضرورة تبادل الخبرات بخصوص مكافحة كورونا.

وفي هذا الاجتماع، قال "أندريس أبي"، رئيس البرلمان السويسري: إنه مهتم جدا بمعرفة المزيد عن بنية وثقافة إيران وسيسافر إلى إيران في سبتمبر من هذا العام.

وأشار رئيس البرلمان السويسري إلى أن اللقاءات التي سيجريها خلال زيارته لإيران ستساعد بالتأكيد في زيادة معرفته لايران وقال انه سيبذل قصارى جهده لرفع العقوبات وإرسال الأدوية واللقاحات إلى إيران./انتهى/