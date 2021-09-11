نجاح مجموعة الـ 75 البحرية جسّدت للجميع عزة ايران واقتدارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد اشتياني قال في رسالة تهنئة، ان عودة المجموعة الـ 75 البحرية للجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية من اطول رحلة ملاحية، امر يبعث على الفخر والبهجة لدى القوات المسلحة ولاسيما الجيش الايراني.

وفي جانب اخر من هذه التهنئة اشار اشتياني إلى ان ابناء الشعب الايراني في بحرية الجيش، استطاعوا انطلاقا من روح التضحية والفكر الاستراتيجي لديهم، ان ينجزوا هذه الرحلة التي استغرقت 133 يوما، حيث تمكنت مدمرة سهند وسفينة مكران الايرانيتان من اجتياز ابعد المناطق البحرية والمضيقات والممرات الحيوية والاستراتيجية، مما يجسد للجميع عزة ايران الاسلامية واقتدارها في مواجهة الحظر الجائر والتهديدات.

وتابع:"ان رفع راية الجمهورية الاسلامية الايرانية، بواسطة المدمرة سهند الايرانية بامتياز، في ابعد البحار والمشاركة في مراسم احياء الذكرى الخامسة والعشرين يشكل جانبا اخر من ايجابيات هذه المهمة الكبيرة والمشرفة".

وقدم وزير الدفاع، بهذه المناسبة، التهاني الى سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله الامام علي الخامنئي، والشعب الايراني الابي، وكافة المنتسبين الى القوات المسلحة لاسيما القوة البحرية وعوائلهم الكريمة الصابرة./انتهى/