قاليباف: عودة مجموعة الـ 75 البحرية تدل على الاكتفاء الذاتي و التقدم في جيش الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي أعزّى الجميع بمناسبة ذكرى استشهاد السيدة رقية (ع) ومن ثم أهنئ قائد العام للقوات المسلحة وكل قائدة الجيش بانجازات مجموعة الـ75 التي قطعت مسافة 45 ألف كليومترا في امواج عاتية على مدى 3 أشهر بعيداً عن الوطن.

وأكد ان هذه الانجازات دليلاً على القدرة والاكتفاء الذاتي والتقدم في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه الانجازات أظهرت لنا بان جميع معادلات العدو ستنهزم ان شاء الله عندما نحصل على الثقة بانفسنا و بشعبنا.

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