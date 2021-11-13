اوليانوف: من حق ايران الطبيعي المطالبة برفع العقوبات عنها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل اوليانوف، اكد في تغريدة له عبر تويتر ان من حق ايران المطالبة برفع العقوبات.

وجاء في تعليق كتبه اوليانوف اليوم السبت على تغريدة لمساعد وزير الخارجية الايرانية، علي باقر كني ان من الطبيعي ان يكون رفع العقوبات مطلب ايران الرئيسي في محادثات فيينا.

ومن جهة ثانية قال اوليانوف معقباً على تغريدة لوزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، اشار فيها إلى المفاوضات المقبلة في فيينا بالقول: "اذا اتسم جانبا المفاوضات في فيينا بالجدية فيمكن تحقيق اتفاقا طيبا خلال فترة قصيرة"، مؤكداً ان روسيا ايضاً لديها ذات النظرة حول هذا الموضوع. /انتهى/