كوريا الشمالية أعلنت عن اختبار ناجح لصاروخ جديد طويل المدى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إن الصواريخ طارت لمسافة 1500 كيلومتر، قبل أن تصطدم بأهدافها وتسقط في المياه الإقليمية للبلاد.

وأوضحت الوكالة أن الاختبارات أجريت يومي السبت والأحد الماضيين.

وتأتي هذه الخطوة في خضم مواجهة مطولة مع الولايات المتحدة، بشأن نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

وقالت الوكالة إن تطوير الصواريخ يوفر “أهمية استراتيجية لامتلاك وسيلة ردع فعالة أخرى، من أجل ضمان أمن دولتنا بشكل أكثر موثوقية، واحتواء قوي للمناورات العسكرية للقوى المعادية”.

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