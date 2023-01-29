اللواء غلام علي رشيد: القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية في ذروة التماسك والقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (صلى الله عليه وآله)" المركزي في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء غلام علي رشيد بان كل خيارات اعداء الشعب الايراني الخبثاء قد باءت بالفشل.

وقال اللواء رشيد، في كلمته اليوم الاحد في جامعة "الإمام الحسين (عليه السلام)" لضباط وكوادر حرس الثورة الاسلامية خلال حفل إحياء ذكرى استشهاد احد قادة الدفاع المقدس (في مواجهة الحرب العدوانية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988) العميد حسن باقري وشهداء استخبارات عمليات حرس الثورة الاسلامية: أن القدرات الدفاعية والهجومية لقواتنا المسلحة هي الآن في ذروة التماسك والقوة مقارنة بالعقود الأربعة الماضية.

واضاف: ان اعداء الشعب الايراني الخبثاء (الأميركيون المعتدون والصهاينة إلى جانب حكومات اوروبا الاستكبارية) فعلوا كل ما في وسعهم ضد الشعب الايراني، وتم تنفيذ خيارات تهديد العدو ضد الشعب الايراني بالكامل لكنها باءت بالفشل في ظل مقاومة الشعب الايراني.

وقال اللواء رشيد اعداء ايران غير قادرين على مواجهة ايران وكانوا ومازالوا يخشون الشعب الايراني وقواتنا المسلحة.

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