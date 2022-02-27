القوات الاجنبية تسعى لإظهار عدم كفاءة دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار قائد البحرية الايرانية الأدميرال شهرام إيراني في اجتماع مع أساتذة وطلاب جامعة لاهور البحرية وقيادة الجيش إلى دور البحر بنسبة 90٪ في التجارة العالمية، مضيفا: البحر فعال في جميع جوانب حياة شعوب البلدان بما فيها الاقتصاد والسلام والثقافة والسياسة .

وفي إشارة إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أهمية البحار في حماية المصالح الوطنية، قال قائد البحرية: "تعتبر إيران وباكستان دولتين بحريتين بسبب علاقتهما بالبحر". في ظل هذه الظروف، يحتاج كلا البلدين إلى قوات بحرية على أساس وزنهما الجغرافي السياسي وكرامة دولهما.

وقال الأدميرال الإيراني مخاطبًا الطلاب: "أنتم حارسون أمن وهدوء البحار". إذا لم تكن موجودًا أو كان دورك غير كافٍ، فسيتم تجهيز الساحة لتحركات الجهات الفاعلة غير القانونية من مناطق أخرى.

وأضاف قائد البحرية: "من المؤكد أنه لا يوجد بلد بمفرده يمكنه ضمان أمن مجموعة واسعة من البحار، ومن الضروري لدول المنطقة أن تستفيد إلى أقصى حد من القواسم المشتركة المختلفة وأن تتحكم في مصيرها بقدر المستطاع."

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