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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٧:٣٨ م

خلال لقاء صفري ودلاميني؛

إيران وجنوب أفريقيا يبحثان تعزيز التعاون الإقتصادية والتجاري بين البلدين

إيران وجنوب أفريقيا يبحثان تعزيز التعاون الإقتصادية والتجاري بين البلدين

بحث مساعد وزير الخارجية الإيرانية للدبلوماسية الإقتصادية، اليوم الإثنين، خلال إستقباله لنائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا، سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا، دلاميني، التي تزور طهران لحضور الاجتماع العاشر للجنة الاستشارية السياسية التي استضافها المعاونية السياسية لوزارة الخارجية الايرانية، بمهدي صفري مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية حيث اكدت على أهمية العلاقات بين البلدين.

وناقش مساعد وزير الخارجية الايرانية للدبلوماسية الاقتصادية خلال لقائها مع نائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واتفق الجانبان في ضوء عقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة بين البلدين في بريتوريا خلال شهر اكتوبر القادم، على مناقشة خطط تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة، كما أكد الجانبان على ضرورة التواصل بين رجال الأعمال في القطاع الخاص والهيئات الحكومية.

/انتهى/

رمز الخبر 1923984
https://ar.mehrnews.com/news/1923984/

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