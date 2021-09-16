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١٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٣:٥٤ م

وزارة الصحة:

تسجيل 453 وفاة جديدة بكورونا في ايران

تسجيل 453 وفاة جديدة بكورونا في ايران

صرحت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، أنه تم تسجيل 453 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، ليرتفع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد، الى 116 الفا و72 حالة. 

وافادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة قالت في تقريرها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا الوبائي في ايران، ان نتايج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، سجّلت 18 الفا و21 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 5 ملايين و378 الفا و408 اشخاص.

وبحسب البيان نفسه، فقد بلغ عدد المتعافين من مرض كورونا المعدي في ايران لحد اليوم، 4 ملايين و682 الفا و704 اشخاص.

وزارة الصحة، نوّهت في بيانها الصادر اليوم ايضا، بتوزيع 40 مليونا و302 الف و175 جرعة (الاولى والثانية )، من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين على صعيد البلاد.

/إنتهى/

رمز الخبر 1917994
https://ar.mehrnews.com/news/1917994/

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