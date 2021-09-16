تسجيل 453 وفاة جديدة بكورونا في ايران

وافادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الصحة قالت في تقريرها اليومي حول اخر حصيلة تفشي فيروس كورونا الوبائي في ايران، ان نتايج الفحوصات التي اجريت منذ امس الاربعاء لغاية اليوم الخميس، سجّلت 18 الفا و21 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 5 ملايين و378 الفا و408 اشخاص.

وبحسب البيان نفسه، فقد بلغ عدد المتعافين من مرض كورونا المعدي في ايران لحد اليوم، 4 ملايين و682 الفا و704 اشخاص.

وزارة الصحة، نوّهت في بيانها الصادر اليوم ايضا، بتوزيع 40 مليونا و302 الف و175 جرعة (الاولى والثانية )، من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بين المواطنين على صعيد البلاد.

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