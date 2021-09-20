تسجيل 344 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 17 ألفا و397 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 442 ألفا و 232 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2 الفا و593 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 6 الفا و707 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 792 ألفا و117 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 344 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 117 الفا 526 حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 31 مليونا و113 ألفا و929 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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