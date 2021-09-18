نائب سابق لبناني: نشكر إيران على إرسال الوقود إلى لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رحمة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "الترحيب بأي مبادرة انسانية - اجتماعية، وبالاخص هذه المبادرة بالذات التي هي من أرقى وأشرف المبادرات، في أخطر وأصعب مرحلة يمر بها لبنان، مبادرة يُقدم عليها صديق دولة كان او مجموعة او فردًا، لا يكون بإطلاق النار ولا قذائف الـ(آر . بي . جي)، بل بالتعبير الحضاري، السلمي والثناء على إيجابية الخطوة، بما يساعد على تكرارها وتعميمها بعدالة".

وشدد رحمة، على أن "يكون الترحيب بها من قبل اللبنانيين على امتداد الوطن، رسالة لمن استبقها بالتشكيك.

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