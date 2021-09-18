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١٨‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٤:٠٤ م

نائب سابق لبناني: نشكر إيران على إرسال الوقود إلى لبنان

نائب سابق لبناني: نشكر إيران على إرسال الوقود إلى لبنان

أشار النائب السابق ​إميل رحمة​، حول واقعة إطلاق النار ترحيبًا بقافلة صهاريج المازوت الايراني في منطقة ​بعلبك الهرمل​، إلى أن كلامي موجه إلى أهلي في منطقة بعلبك - الهرمل الذين يعرفون مقدار محبتي وتقديري ووفائي لهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رحمة في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "الترحيب بأي مبادرة انسانية - اجتماعية، وبالاخص هذه المبادرة بالذات التي هي من أرقى وأشرف المبادرات، في أخطر وأصعب مرحلة يمر بها لبنان، مبادرة يُقدم عليها صديق دولة كان او مجموعة او فردًا، لا يكون بإطلاق النار ولا قذائف الـ(آر . بي . جي)، بل بالتعبير الحضاري، السلمي والثناء على إيجابية الخطوة، بما يساعد على تكرارها وتعميمها بعدالة".

وشدد رحمة، على أن "يكون الترحيب بها من قبل اللبنانيين على امتداد الوطن، رسالة لمن استبقها بالتشكيك.

/انتهى/

رمز الخبر 1918049
https://ar.mehrnews.com/news/1918049/

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