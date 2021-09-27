حزب الله يوزع هبات المازوت المجاني على قرى وبلدات الشوف وإقليم الخروب وبعبدا

هذا وأكمل الوفد جولته مروراً ببلدة كترمايا وافرغت شاحنة المازوت الكميات في خزانات محطة المياه .

والوجهة التالية كانت بلدية علمان وقد جرى تسلم مادة المازوت لمضخات مياه البلدة واختتمت الجولة بتقديم الكمية المخصصة لبلدة جون، حيث قام الاهالي في البلدة باستقبال الوفد بفرحة ورفع رايات المقاومة الإسلامية

واناشيد كما تم تفريغ مادة المازوت في خزانات مضخة المياه .

وفي السياق نفسه قام وفد من علاقات حزب الله بتوزيع مادة المازوت على المؤسسات الحيوية في قرى وبلدات بعبدا فكانت المحطة الأولى في بلدية حارة الست وبلدية بعبدا واللويزة وبلدية الجمهور وبلدية عاريا، وكان باستقبال الوفد رؤساء البلديات وأعضائها حيث تسلموا الكمية المرصودة من المازوت .

والقيت كلمات عدة من قبل المعنين في مختلف القرى والبلدات تمحورت حول إبداء الشكر الكبير والإعراب عن التقدير العالي لسماحة الأمين العام والجمهورية الإسلامية على جهودهم الإنسانية .

/انتهى/