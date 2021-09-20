قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة بيرم الروسية في منطقة الأورال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ، وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.

/انتهى/