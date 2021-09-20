ايران والبرتغال تبحثان سبل تعزيز العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان النائب جلیل رحیمي جهان آبادي، اشار خلال اللقاء اليوم الاثنين، الى ماضي العلاقات بين البلدين والذي يمتد الى نحو 5 قرون، وان توظيف الطاقات والقدرات في كلا البلدين على مختلف الصعد يؤدي دورا مهما في الارتقاء بمستوى العلاقات وروابط الصداقة بينهما.

ونوه الى ان مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية البرتغالية في مجلس الشورى الاسلامي تبذل جهودها في مجالات تنمية وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وعدّ زيادة الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين السياسيين والبرلمانيين بين البلدين والتشاور فيما بينهم حول سبل تعزيز التعاون بين طهران ولشبونه يكتسب اهمية كبيرة.

واشار إلى ان تمتين روابط الصداقة بين ايران والبرتغال يؤدي دورا مهما في تنمية التعاون بين البلدين على مختلف الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.

وفي سياق منفصل انتقد رحيمي جهان ابادي السياسات الاميركية الاحادية على صعد المنطقة والعالم، مشرا إلى ان الولايات المتحدة تخطط لتأجيج الاضطرابات والتوترات في مختلف مناطق العالم بهدف تحقيق مصالحها./انتهى/