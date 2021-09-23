مشاورات دبلوماسية بين وزيري خارجية إيران والمجر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان بوزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو وبحثا العلاقات الثنائية ولا سيما العلاقات الاقتصادية كما القضايا المتعلقة به آخر المستجدات في أفغانستان.

وأشار أميرعبداللهيان بان أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة يدرسون في المجر ويوجد تقريبا نفس العدد من طلاب المجر في ايران واعتبر هذه المسالة تؤدي الى تعميق العلاقات بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو عن التزام بودابست بتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران حتى لو ان العقوبات الأمريكية خلقت مشاكل لكن في الوقت نفسه نحاول تعزيز العلاقات الاقتصادية مرة أخرى.

وأشار إلى أن الطلاب الإيرانيين من بين أفضل الطلاب الأجانب في المجر، وأعلن عن استعداده لتوسيع التعاون التعليمي.

يذكر أن المجر أعلنت عن استعدادها للتبرع بـ100 ألف لقاح من نوع "سينوفارم" ، ووفقًا لاقتراح أمير عبد اللهيان، تم الاتفاق على تخصيص هذه الهدية لتطعيم اللاجئين الأفغان داخل إيران.

/انتهى/