رئيسي يتصل بمحافظ خوزستان للبحث حول القضايا الاخيرة في المحافظة الناجمة عن شحة المياه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال الاتصال الهاتفي قدّم محافظ خوزستان تقريرا حول احدث التمهيدات والاجراءات المتخذة لخفض المشاكل الناجمة عن شحة المياه والجفاف، مثمنا اهتمام ومتابعة الرئيس المنتخب لقضايا المحافظة.

من جانبه ابلغ الرئيس المنتخب تحياته لاهالي محافظة خوزستان واشاد بمواكبتهم للمسؤولين معتبرا متابعة مشاكل المحافظة من الاولويات الرئيسية والمهمة للحكومة القادمة.

كما اشاد آية الله رئيسي بالجهود المبذولة من قبل مسؤولي المحافظة في متابعة المشاكل والعمل على دعم ومساعدة المتضررين، مؤكدا القول: سنتابع جميع قضايا المياه والمشاكل في المحافظة للعمل على حلها ومعالجتها.

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