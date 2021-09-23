  1. الدولية
  2. أفريقيا
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٥:٤٦ م

اربعة احزاب تونسية تعتبر رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته

اربعة احزاب تونسية تعتبر رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته

اربعة احزاب تونسية "التكتل" و"الجمهوري" و"التيار" و"آفاق"، تعتبر رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته، وتدعو للتصدي "للانقلاب".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اربعة احزاب تونسية "التكتل" و"الجمهوري" و"التيار" و"آفاق"، تعتبر رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته، وتدعو للتصدي "للانقلاب".

وفي ما يلي نصّ البيان: على إثر إصدار رئيس الجمهورية أمرا رئاسيا يعلق فعليا الدستور ويلغي كل المؤسسات التعديلية بما في ذلك الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و يمنع الطعن في المراسيم ويكرس الانفراد المطلق بالسلطة ويمهد فعليا لدكتاتورية تعيدنا عقودا إلى الوراء، تعلن الأحزاب الممضية على البيان أنها:

- تعتبر هذا الأمر الرئاسي خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول.

- تعتبر رئيس الجمهورية فاقدا لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسة و شعبها و مؤسساتها وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة.

- ترفض استغلال رئيس الجمهورية للإجراءات الاستثنائية لمغالطة التونسيات والتونسيين وفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع وذلك على حساب الأولويات الحقيقية وعلى رأسها مقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية.

- ترفض العودة إلى الفساد والفوضى التي ميزت ماقبل 25 جويلية كما ترفض العودة إلى دكتاتورية ما قبل 17 ديسمبر-14 جانفي والتي تقود بالضرورة إلى الفساد والتهميش".

- تواصل التنسيق بينها ومع بقية الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الوطنية لتشكيل جبهة مدنية سياسية تتصدى لهذا الانقلاب على الدستور وتستجيب للانتظارات المشروعة للتونسيات والتونسيين./انتهى/

رمز الخبر 1918218
https://ar.mehrnews.com/news/1918218/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات