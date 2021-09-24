قرب محافظة "ايلام" من العراق ميزة هامة يمكن استثمارها لزيادة التبادلات عبر الحدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه لدى وصوله الى مدينة ايلام صباح اليوم الجمعة في زيارة تفقدية للمحافظة ، أوضح السيد رئيسي انه سيتخذ خلال هذه الزيارة خطوات مهمة تساهم في تطوير المحافظة على الاصعدة المختلفة.

واشار الى موقع محافظة ايلام وكونها تحد جمهورية العراق ، داعيا الى تفعيل الاسواق الحدودية وتنشيط التبادل التجاري عبر الحدود الأمر الذي سيزيد من صادرات هذه المحافظة الى العراق.

وأكد رئيس الجمهورية أن أهم الطاقات التي تتمتع بها محافظة ايلام هي الطاقات البشرية الفاعلة وخاصة الشباب ، موضحا ان بامكان هذه الطاقات أن تنشط في ميادين الزراعة والصناعة والقطاعات المختلفة.

من جانب آخر اشاد رئيس الجمهورية بالمواقف البطولية لأهالي محافظة ايلام في الحرب التي فرضها نظام صدام البائد على ايران في ثمانينيات القرن الماضي.

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