فرنسا والهند تتصدران قائمة المتقدمين لمهرجان الفيلم القصير الدولي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الهند بـ 621، وفرنسا بـ 590، وإسبانيا بـ 396، والولايات المتحدة بـ 339، والبرازيل بـ 272 عملاً، هي الدول الخمس التي قدمت أفلامًا إلى مؤتمر الأمانة العامة للمهرجان الـ 38 لفيلم طهران الدولي.

كما تتقدم للمشاركة في المهرجان الــ 38، إيطاليا بـ 294 ، وروسيا 216 ، وألمانيا 212 ، وتركيا 198 ، والصين بـ 197 فيلما ، في المرتبة السادسة إلى العاشرة من هذه القائمة.

والمملكة المتحدة بـ 182 وتايوان 137 وكندا 133 والمكسيك 132 وكوريا الجنوبية 116 وبولندا 109 والأرجنتين 104 وإندونيسيا 102 ومصر 70 والبرتغال 62 فيلمًا لها النصيب الأكبر من العدد.

وبلغ العدد الإجمالي للأفلام التي تقدمت للمشاركة في القسم الدولي من الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير 6400 فيلم.

سيعقد مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير الثامن والثلاثون في الفترة من 19 أكتوبر إلى 22 أوكتوبر 2021.

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