أكثر من 10 آلاف عمل تقدّم لمهرجان أفلام المقاومة الـ16 

وافادت وکالة مهر للأنباء أنه وبحسب المقر الإعلامي للمهرجان الدولي السادس عشر لأفلام المقاومة، بالتزامن مع الموعد النهائي لتقديم الأعمال إلى المهرجان، أعلنت أمانة هذا الحدث السينمائي عن آخر إحصائيات الأعمال المتقدّمة للمشاركة.

إذ وبحلول نهاية 30 أكتوبر، 4072 عملاً في قسم المسابقة الرئيسية ، و 636 عملاً في قسم السرد بالقلم ، و 768 فيلمًا في قسم مقاومة سيد الشهداء ، و 121 عملًا في قسم النقد والتحليل والبحث ، و 2900 فيلمًا في قسم المخرجين الباسيج وصل مسار المهرجان.

الجدير بالذكر أنه في المرحلة الأولى من المهرجان تم إرسال 210 أعمال إلى قسم مهرجان المهرجانات و 1342 عملًا إلى قسم المدافعين عن الصحة في مهرجان أفلام المقاومة الدولي السادس عشر.

إجمالي عدد الأعمال الواردة خلال هذه الفترة من المهرجان منذ رفع النقاب عن الدعوة حتى نهاية الموعد النهائي لإرسال الأعمال بلغ 10049 عمل.

وتُقام الفترة الثانية من مهرجان أفلام المقاومة الدولي بدورته السادسة عشر التي حازت على مشاركة دولية واسعة رغم استشراء جائحة كورونا، في الفترة من 21 حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتزامنا مع أسبوع التعبئة في الجمهورية الاسلامية، بإدارة "مهدي عظيمي ميرآبادي" في العاصمة الايرانية طهران، مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة.