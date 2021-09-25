حماس تُثمّن الموقف العراقي الرافض للتطبيع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الناطق باسم حركة حماس، اكد في تصريحات له ان العراق كان على الدوام يقف الى جانب القضية الفلسطينية ونضال شعبنا العادل ضد الاحتلال الصهيوني.

واضاف: "العراقيون قاتلوا الى جانب شعبنا منذ حرب 1948 رفضا لاقامة الكيان الصهيوني".

ودعا الناطق باسم حركة حماس، كل الدول العربية في المنطقة، إلى رفض التطبيع والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ومن جهته، اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف على الموقف الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية الذي تعرب عنه العراق في مختلف المحافل الدولية.

وكانت الرئاسة العراقية قد اكدت في وقت سابق من اليوم السبت، على رفضها محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، مجددة موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية.

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