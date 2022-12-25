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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٥:٣١ م

مسؤول في حماس: نُثمّن قرار اختيار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

مسؤول في حماس: نُثمّن قرار اختيار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي

ثمّن رئيس المكتب الإعلامي لحركة حماس "عزت الرشق" قرار مجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس، اختيار القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عضو المكتب السياسي للحركة، أوضح اليوم أن هذا القرار يؤكد مكانة القدس وفلسطين في قلب الأمة، داعياً إلى تكثيف حضور قضيتنا الوطنية في صدارة المشهد الإعلامي، تعزيزًا لصمود شعبنا في مواجهة الاحتلال والدفاع عن أرضه ومقدساته.

ويرى عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن القرار يؤكد مكانة القدس وفلسطين في قلب الأمة.

ودعا "الرشق" إلى تكثيف حضور القضية الوطنية في صدارة المشهد الإعلامي، تعزيزًا لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والدفاع عن أرضه ومقدساته.

واختار مجلس وزراء الإعلام العرب مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي؛ "تأكيدا على مركزية القضية الفلسطينية، وتقديرا للمكانة الوجدانية والطابع التاريخي والقانوني الخاص لهذه المدينة المقدسة".

وقال السفير أحمد رشيد خطابي، انه جرى الاتفاق على تسمية القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي، بالتوازي مع اختيار عاصمة أخرى كل عام.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

/انتهى/

رمز الخبر 1929175

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