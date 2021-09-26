الرئيس الصيني يحذر من "تعقيد وقتامة" الوضع في مضيق تايوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شي، في خطابه الذي نشر حزب "كومينتانج" نسخة منه إن "الحزبين بينهما تواصل جيد يستند إلى موقفهما المشترك المناهض لاستقلال تايوان".

وأضاف الرئيس الصيني: "في الوقت الراهن الوضع في مضيق تايوان "معقد وقاتم" يتعين على جميع أبناء وبنات الأمة الصينية العمل معا بقلب واحد والمضي قدما معا".

وعبر عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التعاون من أجل "السعي لتحقيق السلام في مضيق تايوان وإعادة الوحدة الوطنية".

وانتخب حزب "كومينتانج" في تايوان أمس السبت، إريك تشو، رئيس بلدية تايبه السابق، زعيما له وقال تشو إنه "سيستأنف الاتصالات رفيعة المستوى المتعثرة مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين".

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وكثفت الضغوط العسكرية والسياسية لإجبار الجزيرة على قبول السيادة الصينية عليها على الرغم من أغلب التايوانيين لا يرغبون في حكم بكين.

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