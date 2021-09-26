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٢٦‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٣:٢٤ م

منظمة إدارة الطرق:

زيادة قدرها 133٪ في عبور البضائع عبر الحدود البرية للأسطول الإيراني

زيادة قدرها 133٪ في عبور البضائع عبر الحدود البرية للأسطول الإيراني

جرى في الأشهر الستة الماضية، ترانزيت ما يزيد عن 4 ملايين و 200 ألف طن من البضائع عبر الحدود البرية لإيران، بزيادة قدرها 133 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أنه أوضح جواد هدايتي أنه خلال الأشهر الستة الماضية ، تم عبور أكثر من 4 ملايين و 200 ألف طن من البضائع عبر الحدود البرية للبلاد ، أي بزيادة 133 عن نفس الفترة. وأضاف أن النسبة ارتفعت العام الماضي: خلال الأشهر الستة الماضية ، من إجمالي البضائع العابرة ، مليون و 560 ألف طن بضائع ترانزيت ومنتجات بترولية و 2 مليون و 640 ألف طن بضائع غير نفطية.

وأضاف مدير عام مكتب النقل الدولي التابع لمنظمة إدارة الطرق: "من أولويات هيئة الطرق والمواصلات زيادة حصة الأسطول الإيراني في الترانزيت والمواصلات الدولية، بحيث يتم تنفيذ 78٪ من عمليات الترانزيت من قبل الأسطول الإيراني خلال الفترة المذكورة ".

/انتهى/

رمز الخبر 1918302
https://ar.mehrnews.com/news/1918302/

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