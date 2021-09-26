زيادة قدرها 133٪ في عبور البضائع عبر الحدود البرية للأسطول الإيراني

وأفادت وكالة مهر لأنباء، أنه أوضح جواد هدايتي أنه خلال الأشهر الستة الماضية ، تم عبور أكثر من 4 ملايين و 200 ألف طن من البضائع عبر الحدود البرية للبلاد ، أي بزيادة 133 عن نفس الفترة. وأضاف أن النسبة ارتفعت العام الماضي: خلال الأشهر الستة الماضية ، من إجمالي البضائع العابرة ، مليون و 560 ألف طن بضائع ترانزيت ومنتجات بترولية و 2 مليون و 640 ألف طن بضائع غير نفطية.

وأضاف مدير عام مكتب النقل الدولي التابع لمنظمة إدارة الطرق: "من أولويات هيئة الطرق والمواصلات زيادة حصة الأسطول الإيراني في الترانزيت والمواصلات الدولية، بحيث يتم تنفيذ 78٪ من عمليات الترانزيت من قبل الأسطول الإيراني خلال الفترة المذكورة ".

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