مباحثات سورية أردنية في عمان لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين اجتماعات وزارية موسعة أردنية سورية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تهدف هذه الاجتماعات الوزارية الى تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وكذلك إعادة حركة التبادل التجاري بما يحقق مصالح الطرفين.
ويشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني كل من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، أما عن الجانب السوري ويشارك فيها وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء.
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