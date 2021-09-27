مباحثات سورية أردنية في عمان لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

ويشارك في الاجتماع عن الجانب الأردني كل من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمياه والري والنقل والزراعة والطاقة والثروة المعدنية، أما عن الجانب السوري ويشارك فيها وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد المائية والزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء.

ومن المتوقع أن تتمخض الاجتماعات عن وضع تصور لسبل تأطير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بما يخدم مصالح البلدين خاصة في ضوء أوضاع عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة وجائحة كورونا.

وقبل بدء المباحثات أشار وزير النقل الأردني وجيه عزايزة إلى أن حكومة المملكة ستبحث مع الوفد السوري "حل القضايا المشتركة العالقة بما يتوافق مع مصلحة البلدين وتتويج اللقاء باتفاقيات بين الجانبين"، معربا عن أمله في أن تفضي الاجتماعات الوزارية "لحل كافة الملفات".

ونقل موقع "عمون" الإخباري الأردني عن عزايزة قوله إن وزارته ستبحث انسيابية حركة الشاحنات والركاب بين البلدين، والعمل على حل مشكلة موضوع الشركة الأردنية السورية للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.