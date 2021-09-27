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٢٧‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٧:٤٣ م

قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني:

الجيش يقوم بالتدابير اللازمة على الحدود الايرانية العراقية لتسهيل عملية دخول الزوار

الجيش يقوم بالتدابير اللازمة على الحدود الايرانية العراقية لتسهيل عملية دخول الزوار

اعلن قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني العميد، فرهادآریانفر، عن اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجيش على حدود الشلامجة وجذابة حتى يتمكن الزائرين من دخول البلاد بصحة جيدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني، ان العميد فرهاد اريانفر، اكد على ان الجيش يقوم بالتدابير اللازمة على حدود شلامجة وجذابة حتى يتمكن الزائرون من دخول البلاد بصحة جيدة.

واضاف: "لقد نشرنا فرقاً طبية وإغاثية على الحدود، وتم إنشاء محطة للكشف السريع عن الكورونا ونشر مروحية للطوارئ الجوية في بعض المرافق التي انشأتها وحدات الجيش الايراني لتسهيل عودة الزائرين إلى حدود الشلامجة وجذابة".

وقال قائد عمليات الغرب: "ان وحدات المناطق الغربية والجنوبية الغربية من الجيش في خدمة زائري الإمام الحسين (ع) بكل قوتهم للعودة إلى الوطن بصحة جيدة"./انتهى/

رمز الخبر 1918340
https://ar.mehrnews.com/news/1918340/

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