الجيش يقوم بالتدابير اللازمة على الحدود الايرانية العراقية لتسهيل عملية دخول الزوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني، ان العميد فرهاد اريانفر، اكد على ان الجيش يقوم بالتدابير اللازمة على حدود شلامجة وجذابة حتى يتمكن الزائرون من دخول البلاد بصحة جيدة.

واضاف: "لقد نشرنا فرقاً طبية وإغاثية على الحدود، وتم إنشاء محطة للكشف السريع عن الكورونا ونشر مروحية للطوارئ الجوية في بعض المرافق التي انشأتها وحدات الجيش الايراني لتسهيل عودة الزائرين إلى حدود الشلامجة وجذابة".

وقال قائد عمليات الغرب: "ان وحدات المناطق الغربية والجنوبية الغربية من الجيش في خدمة زائري الإمام الحسين (ع) بكل قوتهم للعودة إلى الوطن بصحة جيدة"./انتهى/