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٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢١, ٩:١١ م

في تصريح له للمسيرة؛

وزير المالية اليمني يتهم بريطانيا بإدارة الحرب على إقتصاد اليمن

وزير المالية اليمني يتهم بريطانيا بإدارة الحرب على إقتصاد اليمن

أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية اليمني الدكتور رشيد أبو لحوم، أن تمكين بنك انكلترا للمرتزقة من التصرف بالأموال المجمدة يأتي في سياق استخدام أدوات الحرب الاقتصادية والنقدية في ظل انهيار المرتزقة ميدانياً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تصريح لـ "المسيرة" اليوم الأربعاء، قال وزير المالية: إن بريطانيا تشارك في الحرب على الشعب اليمني عبر أدواتها وهي تقود الحرب الاقتصادية والحصار على اليمن.

وأوضح أن بريطانيا هي المسؤولة عن الحرب الاقتصادية وهي من تدير هذه الحرب على بلادنا، لافتاً بقوله: "البريطاني هو من أخذ ملف الحرب الاقتصادية وهو مهندس طباعة العملة المزيفة".

واعتبر وزير المالية أن "بنك إنكلترا" قام بهذه الخطوة ردا على إنجازات الجيش واللجان الشعبية، مؤكداً أن قرار "بنك انكلترا" مسيَّس ولن يستفيد منه الشعب اليمني.

/انتهى/

رمز الخبر 1918421
https://ar.mehrnews.com/news/1918421/

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