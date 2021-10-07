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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٠:٢٠ ص

الأدميرال تنكسيري:

روح الشهيد "مهدوي" الشُجاعة تسري في قوات البحرية التابعة لحرس الثورة

روح الشهيد "مهدوي" الشُجاعة تسري في قوات البحرية التابعة لحرس الثورة

قال قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في رسالة منه، بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد "مهدوي" ورفاقه والاحتفال بيوم البحرية للحرس الثورة الإسلامية : إن روح الشهيد "مهدوي" الشُجاعة تسري في القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية "

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية بعث برسالة بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد "مهدوي" ورفاقه والاحتفال بيوم البحرية للحرس الثورة الإسلامية.

/إنتهى/

رمز الخبر 1918651
https://ar.mehrnews.com/news/1918651/

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