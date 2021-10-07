روح الشهيد "مهدوي" الشُجاعة تسري في قوات البحرية التابعة لحرس الثورة

قال قائد القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في رسالة منه، بمناسبة ذكرى استشهاد الشهيد "مهدوي" ورفاقه والاحتفال بيوم البحرية للحرس الثورة الإسلامية : إن روح الشهيد "مهدوي" الشُجاعة تسري في القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية "