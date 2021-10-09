تخت روانجي: الإجراءات الأحادية الجانب من أهم التحديات التي تواجه البشرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أشار في خطاب ألقاه خلال الجلسة العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وباء كورونا لم يهدد حياة الإنسان ورفاهيته في جميع أنحاء العالم فحسب، بل أدى أيضًا إلى تفاقم الفقر والجوع وعدم المساواة بين الدول.

وأكد تخت روانجي أن أهم تحد يواجه البشرية الآن هو فيروسان قاتلان ، مدمران ، مضادان للنمو ، ومضادان للتنمية ؛ اي هما فيروس كورونا والإجراءات الاحادية القسرية.

كما تطرق تخت روانجي إلى أنه في ظل الوضع الراهن ، وبينما تستمر الأزمة الصحية غير المسبوقة في إضرار المجتمعات البشرية ، فإن الإجراءات القسرية الاحادية استهدفت بشكل أساسي وشلت النظم الصحية في البلدان ، وهي إضافة إلى كونها جريمة ، وتعتبر ضد الإنسانية فانها تتعارض مع أهداف التنمية.

ختام ذكر تخت روانجي، أن "رغم كل الضغوط والقيود وعلى الرغم من أن بلدي لم يستمتع بالمزايا المتوخاة في هذا الاتفاق ، إلا أنه واصل مضاعفة جهوده لبناء مستقبل مفعم بالأمل ومدعاة للفخرلشعبه".

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