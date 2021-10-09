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٠٩‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٠١ م

في رسالة من حضرته؛

قائد الثورة: قوات الشرطة واحدة من ركائز الامن في البلاد

قائد الثورة: قوات الشرطة واحدة من ركائز الامن في البلاد

هنأ القائد الاعلى للقوات المسلحة الايرانية، في رسالة من حضرته، بمناسبة اسبوع قوات الشرطة، واصفاً هذه القوة بأنها واحدة من ركائز الامن في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد "علي خامنئي" ، هنأ في رسالة بحلول اسبوع الشرطة، ووصف هذه القوة بأنها واحدة من ركائز الأمن في البلاد ، ومساعدة ودعم الاهالي بما في ذلك مشاركتها في مكافحة كورونا، واكد على رفع مستوى خدمات قوات الشرطة واداء مهامهم.

وجاء في رسالة قائد الثورة:"قوة الشرطة هي إحدى الركائز القوية للأمن في البلاد، وقد اصبح هذا الدور القيم اكثر بروزاً في السنوات الاخيرة".

واضاف:"التعاون والمساعدة للجهات المسؤولة، مثل ما شوهد في مساعدتهم لجهاز مكافحة جائحة كورونا، هو جانب آخر من القيم البارزة لقوات الشرطة، يجب على كل فرد في القوة - وخاصة المسؤولين والمديرين - محاولة تحسين مستوى الخدمات، من خلال اداء وظيفتهم، لرفع قيمة قوات الشرطة في نظر الشعب".

/انتهى/

رمز الخبر 1918720
https://ar.mehrnews.com/news/1918720/

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