قائد الثورة: قوات الشرطة واحدة من ركائز الامن في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد "علي خامنئي" ، هنأ في رسالة بحلول اسبوع الشرطة، ووصف هذه القوة بأنها واحدة من ركائز الأمن في البلاد ، ومساعدة ودعم الاهالي بما في ذلك مشاركتها في مكافحة كورونا، واكد على رفع مستوى خدمات قوات الشرطة واداء مهامهم.

وجاء في رسالة قائد الثورة:"قوة الشرطة هي إحدى الركائز القوية للأمن في البلاد، وقد اصبح هذا الدور القيم اكثر بروزاً في السنوات الاخيرة".

واضاف:"التعاون والمساعدة للجهات المسؤولة، مثل ما شوهد في مساعدتهم لجهاز مكافحة جائحة كورونا، هو جانب آخر من القيم البارزة لقوات الشرطة، يجب على كل فرد في القوة - وخاصة المسؤولين والمديرين - محاولة تحسين مستوى الخدمات، من خلال اداء وظيفتهم، لرفع قيمة قوات الشرطة في نظر الشعب".

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