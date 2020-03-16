اللواء سلامي: الحرس الثوري يتخذ تموضعاً حربياً لمواجهة كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء حسين سلامي تحدث عبر فيديو كونفرانس في القاعدة البيئية التابعة للحرس الثوري مع قادة هذه القوة في مختلف المدن الايرانية، وتناول حديثه موضوع كورونا وآخر مستجداته.

وقال سلامي: أن جميع وحدات الحرس الثوري في كافة المحافظات تتخذ تموضعا حربيا الى جانب جامعة العلوم الطبية في مواجهة كورونا.

واشار الى توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وتاكيده على اغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة والحرجة، لافتا الى حضور وتواجد الحرس الثوري في الطليعة مع الاسرة الطبية لمواجهة فيروس كورونا منذ الموجة الاولى.

واضاف، لقد بلغنا اليوم ظروفا اصبحت فيها البلاد جاهزة للسيطرة على هذه الظاهرة وقد توصلنا الى البروتوكولات اللازمة لمواجهة هذا الامر.

وأوضح: أن مشفى بقية الله في طهران (التابعة للحرس الثوري) هي الأكثر عددا للأسرّة الخاصة بمرضى كورونا ولديها أكبر مختبر فيروسي، ووصل عدد أسرّة العناية المركزة من 30 الى 70 سرير ومن المقرر أن تصل الى 100 سرير في المستقبل القريب، اضافة الى ذلك من المقرر توفير نحو الف سرير للمرضى المتعافين من كورونا، لافتا الى أن نحو 6 الاف شخص قد رقد في هذه المستشفى ويوميا تستقبل نحو 500 مريض.

وأضاف:هناك 20 مستشفى عادية و9 مستشفى جوالة تابعة للحرس الثوري في أنحاء البلاد جاهزة لتقديم الخدمة، كما أن القوة البحرية التابعة للحرس قامت بتوسيع 4 مستشفيات عادية و4 أخرى جوالة، مشيرا أن قوات الحرس في المحافظات تتخذ الى جانب جامعة العلوم الطبية تموضعا حربيا بالفعل.

ولفت الى ان نحو 650 الف تعبوي يعملون في الوقت الحاضر على توزيع المستلزمات الصحية وكذلك تنفيذ عمليات التعقيم للطرقات والشوارع وتم تخصص نحو 100 الف رزمة معيشية كهدية من قائد الثورة لتوزيعها على المتضررين معيشيا بسبب الفيروس كما تقوم الالاف من فرق التعبئة والتعبئة الطبية الى جانب الكوادر الطبية بعملية تشخيص المصابين والمشتبه باصابتهم بالفيروس.

واعرب اللواء سلامي عن الثقة بالتغلب على فيروس كورونا بتضافر الجهود والصمود والتعاضد على مستوى البلاد والتعاون من قبل المواطنين والالتزام بالشروط الصحية وعدم الخروج من المنازل.