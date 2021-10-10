المصارع الايراني "دلخاني" يهزم نظيره الجورجي ويفوز بالذهبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان جولة المصارعة عن فئة الوزن 63 كيلوغرام لبطولة العالم اقيمت الليلة في اوسلو بالنرويج، حيث تنافس خلالها اللاعب الايراني میثم دلخاني ضد لری آبولادزه من جورجيا ليفوز دلخاني بالمباراة بنتيجة 5-4 محققاً الميدالية الذهبية.

وتغلب دلخاني في منافساته السابقة على الالماني دنیز منیکسه 9-0 في الجولة الثانية وتاهل الى مرحلة الربع النهائي ليواجه خصمه الاوكراني تميروف حيث تمكن من التغلب عليه 3-3 قبل ان يتاهل الى مرحلة النصف النهائي حيث نازل غريمه الاذربيجاني مامادوف وتمكن من التغلب عله 9-0.

وتعد هذه الذهبية الثالثة للمنتخب الايراني الذي يشارك في بطولة العالم للمصارعة الحرة في النرويج./انتهى/