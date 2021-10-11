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١١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٩:٠١ ص

بعد إحرازهم لقب الوصافة؛

قائد الثورة يبعث رسالة شكر إلى أبطال المصارعة الإيرانيين

قائد الثورة يبعث رسالة شكر إلى أبطال المصارعة الإيرانيين

بعد تبوأ المنتخب الوطني الايراني بالمصارعة الرومانية بمركز الوصافة في بطولة العالم التي اقيمت في العاصمة النرويجية اوسلو، أرسل قائد الثورة الإسلامية رسالة شكر إلى هؤلاء الأبطال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقلد الميداليات الذهبية لايران كل من؛ ميثم دلخاني (63 كغم) ومحمد رضا كرائي (67 كغم) ومحمد هادي ساروي (97 كغم) وعلي اكبر يوسفي (130 كغم) فيما نال البرونزية كل من؛ محمد علي كرائي (77 كغم) وبجمان بشتام (82 كغم).

وتوجت روسيا ببطولة العالم للمصارعة الرومانية برصيد 152 نقطة بحصولها على ذهبية واحدة و 4 ميداليات فضية و 4 ميداليات برونزية.

وكانت ايران قد توجت ببطولة العالم للمصارعة الرومانية عام 2014 وحلت في مركز الوصافة ايضا في العام 2009 كما تبوات المركز الثالث مرتين عامي 2011 و 2017 .

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشر الاولى في البطولة:

1-روسيا 152 نقطة 2-ايران 146 نقطة 3-جمهورية آذربیجان 107 نقاط 4-جورجيا 92 نقطة 5-تركيا 66 نقطة 6-المجر 60 نقطة 7-اليابان 54 نقطة 8-ارمينيا 49 نقطة 9-بولندا 46 نقطة 10-بيلاروسيا 40 نقطة.

/انتهى/

رمز الخبر 1918769
https://ar.mehrnews.com/news/1918769/

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