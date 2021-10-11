ايران ترسل مساعدات انسانية الى قندوز الافغانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفارة الايرانية في كابول ذكرت خلال بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع تويتر اليوم الاثنين: "ان طائرة تحمل مساعدات انسانية تتضمن ادوية وسلعا طبية لمساعدة جرحى واسر شهداء حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مسجدا للمسلمين في مدينة قندوز ستتوجه اليوم من طهران الى قندوز".

واستنكر عدد من المسؤولون الايرانيين هذا الحادث الارهابي وفي هذا الصدد دعا قائد الثورة الاسلامية في رسالة إلى المسؤولين في افغانستان لمعاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى والعمل على الحيلولة دون تكرارها مستقبلا.

وكان قد وقع تفجيراً ارهابياً يوم الجمعة استهدف مسجد للمسلمين في منطقة سيد آباد بمدينة قندوز ما ادى الى استشهاد اكثر من 100 واصابة ما يزيد على 160 آخرين./انتهى/