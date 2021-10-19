اللواء باقري يلتقي وزير الدفاع الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في ايطار مشاوراته الدفاعية في موسكو.

وفي بداية اللقاء اعرب وزير الدفاع الروسي عن ارتياحه لزيارة رئيس اركان القوات المسلحة واعضاء الوفد العسكري الايراني الرفيع المستوى إلى روسيا، قائلاً: "التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين يجري بوتيرة متسارعة ".

ووفي اشارة الى دور ايران القيم في مكافحة الارهاب الدولي وعودة الامن إلى سوريا ، قال سيرغي شويغو: "إن الجمهورية الاسلامية الايرانية لاعبة فاعلة في التطورات الاقليمية والدولية، وموسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع إيران في مختلف المجالات".

واشاد باقري في بداية الاجتماع بدعم الحكومة الروسية والرئيس الروسي لانضمام ايران إلى منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي والامني ، قائلاً: ان وجود إيران في هذه المنظمة يسهل العلاقات مع الدول الاعضاء ، وخاصة روسيا والصين". /انتهى/