  1. إيران
٦ يناير ٢٠٢٠ - ١٨:٢٤

وزير الدفاع الروسي: الشهيد الفريق "قاسم سليماني" بطل وطني

وزير الدفاع الروسي: الشهيد الفريق "قاسم سليماني" بطل وطني

أكد وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" في محادثة هاتفية مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد حسين باقري، أن الفريق قاسم سليماني كان بطلاً وطنيا ولعب دوراً حيوياً في دحر الإرهاب في سوريا والعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد حسين باقري ومدير المخابرات الوطنية التركية هاكان فيدان تناولت اخر التطورات في غرب اسيا عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني.

وبحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رئيس هيئة اركان الوقات المسلحة الايرانية  اللواء محمد حسين  باقري حول اخر التطورات في المنطقة .

الى ذلك ناقش شويغو ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، هاكان فيدان، الإجراءات المشتركة المحتملة لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني في عدوان اميركي ./انتهى/

رمز الخبر 1900987

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