وزير الدفاع الروسي: الشهيد الفريق "قاسم سليماني" بطل وطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو محادثات هاتفية منفصلة مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد حسين باقري ومدير المخابرات الوطنية التركية هاكان فيدان تناولت اخر التطورات في غرب اسيا عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني.

وبحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع رئيس هيئة اركان الوقات المسلحة الايرانية اللواء محمد حسين باقري حول اخر التطورات في المنطقة .

الى ذلك ناقش شويغو ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية، هاكان فيدان، الإجراءات المشتركة المحتملة لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط بعد استشهاد الفريق قاسم سليماني في عدوان اميركي ./انتهى/