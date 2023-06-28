اللواء باقري يدعو وزير الدفاع الروسي لزيارة طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري ، تبادل في اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في روسيا، والعلاقات العسكرية الثنائية، والتطورات الأمنية في المنطقة.

وقدم وزير الدفاع الروسي في هذه المباحثات إيضاحات حول التطورات الأخيرة في بلاده.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي على تطوير العلاقات الدفاعية الثنائية.

وفي ختام هذه المباحثات الهاتفية، دعا اللواء باقري الجنرال شويغو لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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